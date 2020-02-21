"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

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"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

Представляем результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы.

"Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1

Гол: Ляказетт, 81 - 0:1

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Рубен Семеду, Цимикас, Ба, Бухалакис (Фортунис, 65), Камара, Вальбуэна, Гильерме, Масурас (Ловера, 75), Эль-Араби.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Мустафи, Уиллок (Пепе, 75), Гендузи, Джака, Мартинелли (Себальос, 58), Ляказетт, Обамеянг, Сака.


"Рома" - "Гент" 1:0

Гол: Карлес Перес, 13 - 1:0

"Рома": Лопес, Фасио, Спинаццола (Сантон, 69), Коларов, Смоллинг, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.

"Гент": Камински, Мохаммади, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Пластун, Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 74), Овусу, Кумс (Маррех, 90), Депуатр, Дэвид.


"АЗ Алкмар" - ЛАСК 1:1

Голы: Рагуж, 26 - 0:1, Копмейнерс (пен), 86 - 1:1

"АЗ Алкмар": Бизот, Леувин, Вейндал, Свенссон, Копмейнерс, Эвьен (Сугавара, 73), Класи, Идрисси (Дрейф, 81), де Вит, Стенгс, Боадю.

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Михорль, Реннер (Поцман, 56), Фризер (Балич, 76), Холланд, Гойгингер, Рагуж (Клаусс, 56).


"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" 4:0

Голы: Диогу Жота, 15 - 1:0, Рубен Невеш, 52 - 2:0, Диогу Жота, 67 - 3:0, Диогу Жота, 81 - 4:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Дендонкер, 61), Хименес (Нету, 75), Диогу Жота (Поденсе, 83).

"Эспаньол": Прието, Налдо, Калеро, Дидак Вила, Виктор Гомес (Дардер, 76), Санчес, Итурраспе (Давид Лопес, 61), Варгас, Мелендо (Кальери, 62), У Лэй, Феррейра.


АПОЭЛ - "Базель" 0:3

Голы: Петретта, 16 - 0:1, Штокер, 53 - 0:2, Артур, 66 - 0:3

АПОЭЛ: Белец, Меркис, Вурос, Иоанну (Уилер, 80), Алеф, Йенсен, Михайлович, Аль-Тамари, Матич, Де Винсенти (Яколиш, 71), Павлович (Халлениус, 56).

"Базель": Омлин, Видмер, Альдерете, Джемерт, Петретта (Пулулу, 80), Штокер, Фрай (Буняку, 85), Кампо, Джака, Риверос, Артур (Адеми, 74).


"Вольфсбург" - "Мальме" 2:1

Голы: Телин (пен), 47 - 0:1, Брекало, 49 - 1:1, Мехмеди, 62 - 2:1

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брукс, Руссийон (Пауло Отавио, 46), Мбабу, Шлагер (Штеффен, 71), Герхардт, Арнольд, Брекало, Вегорст, Мехмеди.

"Мальме": Далин, Бенгтссон, Сафари, Ахмедходжич, Ларссон, Баширу, Налич, Траустасон (Рикс, 22; Бергет, 58), Кристиансен, Телин, Антонссон.


"Байер" - "Порту" 2:1

Голы: Аларио, 29 - 1:0, Хавертц (пен), 57 - 2:0, Диас, 73 - 2:1

"Байер": Градецки, Синкгравен, Тапсоба, Бендер, Амири, Бендер, Демирбай, Арангис (Баумгартлингер, 72), Хавертц, Аларио (Бэйли, 80), Фолланд.

"Порту": Марчесин, Маркано, Мбемба, Манафа (Накадзима, 61), Теллес, Урибе, Сержиу Оливейра, Корона, Диас (Данилу Перейра, 77), Марега, Соарес (Зе Луиш, 63).


"Рейнджерс" - "Брага" 3:2

Голы: Франсержио, 11 - 0:1, Абель Руис, 59 - 0:2, Хаджи, 67 - 1:2, Арибо, 75 - 2:2, Хаджи, 82 - 3:2

"Рейнджерс": Макгрегор, Баришич (Стюарт, 73), Голдсон, Катич, Тавернье, Камара (Арибо, 54), Дэвис, Хаджи, Арфилд, Кент (Камбери, 68), Морелос.

"Брага": Матеус, Уоллес (Галено, 12), Раул Силва, Бруно Виана, Секейра, Пальинья (Новайш, 83), Эшгайю, Франсержио, Тринкау, Абель Руис (Рикарду Орта, 70), Паулинью.

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"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

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