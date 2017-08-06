"Арсенал" переигрывает "Челси" в серии послематчевых пенальти и завоевывает Суперкубок Англии

Юбилейный 95-й розыгрыш Суперкубка Англии традиционно проходил на главном стадионе Великобритании "Уэмбли", где между собой встречались два лондонских гранда "Арсенал" и "Челси". В последнее время эти команды очень часто друг с другом играют, причем однозначно сказать, что кто-то из них более сильный, нельзя. Команды по очереди выигрывают друг у друга. Вот, крайний поединок был сыгран совсем недавно в рамках предсезонной подготовки, где "синие" разгромили "пушкарей" со счетом 3:0. А меньше трех месяцев назад подопечные Арсена Венгера переиграли уже на тот момент чемпионский коллектив Антонио Конте в споре за Кубок Англии.

Обе команды в текущее трансферное окно усиливались, но из новичков в стартовом составе на двоих вышел только Александр Ляказетт, приобретенный за рекордную для клуба сумму из "Лиона". По персоналиям у "Арсенала" бросалось в глаза отсутствие Месута Озила и Алексиса Санчеса, причем, что немца, что чилийца по разным причинам не было даже в заявке на матч. Зато радовало наличие Пера Мертезакера, который передумал завершать карьеру футболиста. Итальянский наставник "пенсионеров" обошелся без новичков и выставил на игру проверенную одиннадцатку, разве место Эдена Азара на поле занял Виллиан. Альваро Мората и Антонио Рюдигер остались в запасе, а Тьемуэ Бакайоко наблюдал за игрой с трибун, потому как травмирован.

После торжественного открытия команды по нарастающей входили в игру. Быстрее приспособиться к сопернику удалось "пушкарям". Уже в самом дебюте встречи "Арсенал" мог дважды открывать счет. Сначала перспективный прострел от Ивоби не нашел адресата, а мгновением позже Уэлбэк ударом головой заставил поработать Куртуа. Когда, казалось, "Челси" выровнял игру, на экваторе первого тайма Ляказетт сотряс штангу ворот бельгийского кипера, пробивая сильно, но прицельно в дальний угол.

К сожалению, не обошлось и без потерь. Еще до окончания первой 45-ти минутки Кэхилл заехал локтем по лицу Мертезакеру, немец не смог продолжать поединок и уступил место на поле новобранцу Колашинацу. Стоит отметить, что футболисты обеих команд не стеснялись играть жестко, чем заставляли Роберта Мэдли выдавать желтые карточки одну за другой.

Перерыв пошел на пользу номинальным гостям, потому как в самом начале второй половины встречи Виктор Мозес вывел свою команду вперед. Нигериец отлично сориентировался в эпизоде и фактически с линии вратарской направил мяч в сетку ворот Петра Чеха. Пропустив гол, "канониры" стали играть напористее, но оборона "пенсионеров" не сдавалась, что побудило Арсена Венгера использовать целых три замены уже к 67-й минуте. Мяч в ворота "синих" назревал, но был забит тогда, когда мало кто ожидал. Не успел арбитр удалить Педро Родригеса за очень грубый фол на Эльнени, как тут же Колашинац легким кивком головы замкнул подачу со штрафного от Джаки.

В основное время выявить победителя не удалось, поэтому пришлось приступить к пробитию пенальти. Лотерея впервые разыгрывалась за новыми правилами, по принципу тай-брейка в большом теннисе. Успешнее в исполнении одиннадцатиметровых оказались подопечные Венгера. "Канониры" выбили четыре из четырех – отметились Уолкотт, Монреаль, Окслейд-Чемберлен и Жиру. А вот "синие" реализовали всего один – удачно пробил Кэхилл. Куртуа и Мората с волнением не справились.

Итак, лондонский "Арсенал" становится обладателем Суперкубка Англии, переигрывая действующего чемпиона Премьер-Лиги.

"Арсенал" – "Челси" – 1:1 (серия пенальти - 4:1)

Голы: Мозес, 47 – 0:1, Колашинац, 82 – 1:1

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертезакер (Колашинац, 34), Монреаль, Бельерин, Эльнени, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уэлбэк (Нелсон, 88), Ивоби (Уолкотт, 67), Ляказетт (Жиру, 66)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо (Рюдигер, 80), Виллиан (Мусонда, 84), Педро, Батшуайи (Мората, 74)

Удаление: Педро (81)

Богдан Архипенко

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