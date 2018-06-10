"Арсенал" переманил таланта "Барселоны"

Защитник юношеского состава "Барселоны" Жоэль Лопес решил перейти в "Арсенал", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, юный футболист отказался подписывать контракт с каталонцами и предпочел перебраться в Англию. В этом переходе поучаствовал экс-директор футбольного департамента "Барселоны" Рауль Санллехи, который зимой ушел в "Арсенал".

Стоит отметить, что в борьбе за 15-летнего Лопеса "Арсенал" сумел опередить "Ливерпуль".

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