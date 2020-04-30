"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно

Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи рассказал, что в летнее трансферное окно клуб не планирует тратить большую сумму на приобретение новых игроков. К такому решению руководство "канониров" пришло из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"До конца сезона клуб может потерять 23 миллиона фунтов. К лету останется мало доступных средств, особенно если спонсоры удержат часть своих авансовых платежей за сезон-2020/21.

К концу июля резервы наличности "Арсенала" могут закончиться, и к концу июля потребуется заем на сумму более 50 млн фунтов, чтобы клуб смог выполнить свои обязательства по выплате другим клубам взносы за прошлые трансферы и по выплате заработной платы в июне и июле.

Поэтому мы, конечно, не прогнозируем больших трат в предстоящее трансферное окно", - сообщается на официальном сайте "Арсенала".

Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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