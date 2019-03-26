"Арсенал" планирует перехватить трансферную цель ПСЖ

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"Арсенал" планирует перехватить трансферную цель ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в скором времени покинет клуб. Об этом информирует Daily Mail.  

Соглашение 29-летнего испанца в "красными дьяволами" истекает летом 2019 года. Футболист вел переговоры о продлении контракта, однако из-за того, что Эррера попросил увеличение оклада с 93 тысяч евро до 175, "Юнайтед" отклонил предложение.

По данным издания, в футболисте заинтересован "Арсенал", готовый заплатить за игрока сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что Эрреру также хочет приобрести ПСЖ. Трансферная стоимость хавбека - 28 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне испанец участвовал в 19 матчах, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

А еще: "Манчестер Сити" нацелился на защитника "Атлетико"| http://soccernews.ru

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