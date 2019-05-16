"Арсенал" планирует подписать двух хавбеков

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"Арсенал" планирует подписать двух хавбеков

"Арсенал" предстоящим летом могут пополнить сразу два полузащитника.

По сведениям Daily Mail, "канониры" собираются подписать хавбека "Чарльтона" Джо Арибо и Исмаила Сарра из "Ренна". Отметим, что у Арибо в конце сезона истекает соглашение с клубом и он может перейти в "Арсенал" в качестве свободного агента.

В этом сезоне Сарр провел 48 игр, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

На счету Арибо 10 забитых мячей и 5 ассистов в 37 матчах.

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