"Арсенал" планирует подписать двух хавбеков
"Арсенал" предстоящим летом могут пополнить сразу два полузащитника.
По сведениям Daily Mail, "канониры" собираются подписать хавбека "Чарльтона" Джо Арибо и Исмаила Сарра из "Ренна". Отметим, что у Арибо в конце сезона истекает соглашение с клубом и он может перейти в "Арсенал" в качестве свободного агента.
В этом сезоне Сарр провел 48 игр, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.
На счету Арибо 10 забитых мячей и 5 ассистов в 37 матчах.
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|3
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16