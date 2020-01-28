"Арсенал" планирует продлить контракт с Черевченко

Теги арсенал тулаигорь черевченко

"Арсенал" планирует продлить контракт с Черевченко

Руководство тульского "Арсенала" планирует предложить новый контракт главному тренеру Игорю Черевченко. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до лета 2020 года.

По данным источника, новый контракт будет предложен с условием выполнения определенных задач.

Переговоры по продлению контракта запланированы на май 2020 года

После 19 туров РПЛ "Арсенал" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 25 баллов.

А еще: Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"

Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов