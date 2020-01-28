"Арсенал" планирует продлить контракт с Черевченко

Руководство тульского "Арсенала" планирует предложить новый контракт главному тренеру Игорю Черевченко. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до лета 2020 года.

По данным источника, новый контракт будет предложен с условием выполнения определенных задач.

Переговоры по продлению контракта запланированы на май 2020 года

После 19 туров РПЛ "Арсенал" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 25 баллов.

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