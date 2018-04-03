"Арсенал" планирует усилиться игроком основного состава "Реала"

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "канониры" видят в 31-летнем вратаре "сливочных" потенциальную замену своему "первому номеру" Петеру Чеху, контракт которого с клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 37 мячей в 34 матчах за "Реал".

Напомним, "Арсенал" интересуется хавбеком "Лестера". | soccernews.ru