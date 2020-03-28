"Арсенал" планирует установить статую Венгера возле домашнего стадиона
Лондонский "Арсенал" хочет отметить заслуги бывшего наставника команды Арсена Венгера, сообщает The Athletic.
Во-первых, клуб готовит бронзовую статую 70-летнего специалиста, которая будет установлена рядом с домашней ареной "Эмирейтс".
Во-вторых, имя французского тренера получит одна из трибуна стадиона "канониров".
Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год и выиграл за это время 17 трофеев.
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