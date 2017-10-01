"Арсенал" планирует зимой подписать вингера ПСВ

Атакующий хавбек ПСВ Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Xanianews.

По информации ресурса, в январе "Арсенал" предложит за футболиста 25 миллионов евро. Сообщается, что "канониры" видят в игроке возможную замену Алексису Санчесу.

В нынешнем сезоне Лосано провел 6 матчей, отметился 6 голами и 4 ассистами.

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