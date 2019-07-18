"Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов

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"Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов

В рамках Международного Кубка Чемпионов лондонский "Арсенал" выиграл у мюнхенской "Баварии" со счётом 2:1.

Сначала защитник "ротен" Луис Познански поразил собственные ворота, затем восстановил паритет Роберт Левандовски, а вырвали победу "канониры" на 88-й минуте благодаря голу Эдварда Нкетиа.

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) - 2:1

Голы: Познански, 49 (автогол) - 1:0, Левандовски, 71 - 1:1, Нкетиа, 88 - 2:1.

"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил (Джон-Джулз, 81), Уиллок (Бартон, 64), Мхитарян (Нелсон, 64), Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг (Сака, 81).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба (Познански, 46), Кель (Киммих, 46), Мартинес (Павар, 46), Алькантара (Штиллер, 46), Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46).

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