"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби

Теги челсиарсенал лондон

"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 4:2.

Победу "канонирам" принесли дубль Эдварда Нкетиа, голы Эмила Смит-Роу и Букайо Сака. В составе "аристократов" отличились Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта.

"Арсенал", набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 62 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Челси" – "Арсенал" - 2:4 (2:2)
Голы: Нкетиа, 13 - 0:1, Вернер, 17 - 1:1, Смит-Роу, 27 - 1:2, Аспиликуэта, 32 - 2:2, Нкетиа, 57 - 2:3, Сака, 90+2 (с пенальти) - 2:4

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 46), Сарр, Джеймс, Алонсо (Зиеш, 81), Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хавертц, 60), Вернер.

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Соареш, 75), Нкетиа (Мартинелли, 70), Сака.

Не пропустите: Экс-форвард "Реала" принес "Хетафе" победу над "Сельтой". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 апреля

Главные новости дня: 20 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов