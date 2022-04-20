"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 4:2.
Победу "канонирам" принесли дубль Эдварда Нкетиа, голы Эмила Смит-Роу и Букайо Сака. В составе "аристократов" отличились Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта.
"Арсенал", набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 62 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Челси" – "Арсенал" - 2:4 (2:2)
Голы: Нкетиа, 13 - 0:1, Вернер, 17 - 1:1, Смит-Роу, 27 - 1:2, Аспиликуэта, 32 - 2:2, Нкетиа, 57 - 2:3, Сака, 90+2 (с пенальти) - 2:4
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 46), Сарр, Джеймс, Алонсо (Зиеш, 81), Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хавертц, 60), Вернер.
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Соареш, 75), Нкетиа (Мартинелли, 70), Сака.
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|27
|40
|8
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
|27
|36
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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