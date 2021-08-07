"Арсенал" победил "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ

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В рамках 3-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в родных стенах одолел "Крылья Советов".

"Канониры" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Зураба Давиташвили и Даниила Хлусевича. У гостей с пенальти отличился Иван Сергеев.

"Арсенал Тула" – "Крылья Советов" - 2:1

Голы: 1:0 – 3 Давиташвили, 2:0 – 45 Хлусевич, 2:1 – 49, пенальти Сергеев.

"Арсенал Тула": Левашов, Бурлак (Довбня, 73), Смольников, Новосельцев, Радакович, Бьорнстрем, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Кангва, 68), Чаушич, Пантелеев (Костадинов, 80), Луценко (Тудорие, 80).

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан (Глушенков, 57), Божин, Солдатенков, Ежов, Иванисеня (Цыпченко, 86), Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Пруцев, Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).

У "Арсенала" 3 очка и 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" идут в зоне вылета без набранных баллов.

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