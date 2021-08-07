"Арсенал" победил "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 3-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в родных стенах одолел "Крылья Советов".
"Канониры" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Зураба Давиташвили и Даниила Хлусевича. У гостей с пенальти отличился Иван Сергеев.
"Арсенал Тула" – "Крылья Советов" - 2:1
Голы: 1:0 – 3 Давиташвили, 2:0 – 45 Хлусевич, 2:1 – 49, пенальти Сергеев.
"Арсенал Тула": Левашов, Бурлак (Довбня, 73), Смольников, Новосельцев, Радакович, Бьорнстрем, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Кангва, 68), Чаушич, Пантелеев (Костадинов, 80), Луценко (Тудорие, 80).
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан (Глушенков, 57), Божин, Солдатенков, Ежов, Иванисеня (Цыпченко, 86), Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Пруцев, Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).
У "Арсенала" 3 очка и 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" идут в зоне вылета без набранных баллов.
Не пропустите: "Зенит" переиграл "Краснодар" в матче с пятью голами. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
-
1
Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно