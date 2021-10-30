"Арсенал" победил "Лестер" и ворвался в топ-5 АПЛ

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"Арсенал" победил "Лестер" и ворвался в топ-5 АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 10-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на выезде выиграл у "Лестера" со счётом 2:0.

"Канониры" забили оба гола ещё в первом тайме - отличились Габриэл Магальянес и Эмил Смит-Роу.

"Лестер" – "Арсенал" - 0:2

Голы: 0:1 – 5 Габриэл, 0:2 – 18 Смит-Роу.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Пепе, 85), Смит-Роу (Колашинац, 90), Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся с 10-го на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Лестер" одну позицию потерял и теперь идёт 10-м.

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