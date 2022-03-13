"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"
В рамках 29-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Лестером".
Благодаря победе "канониры" снова вернулись на четвертое место. "Лестер" остается 12-м.
"Арсенал" - "Лестер" 2:0
Голы: Парти, 11 - 1:0, Ляказетт (пен), 59 - 2:0
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор, Ляказетт (Нкетиа, 88), Мартинелли (Смит-Роу, 78), Сака (Пепе, 85).
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Джастин, 61), Амарти, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 61), Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл, Ихеаначо (Дака, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18