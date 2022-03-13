"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛ

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"Арсенал" победил "Лестер" в матче АПЛФото: твиттер "Арсенала"

В рамках 29-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Лестером".

Благодаря победе "канониры" снова вернулись на четвертое место. "Лестер" остается 12-м.

"Арсенал" - "Лестер" 2:0

Голы: Парти, 11 - 1:0, Ляказетт (пен), 59 - 2:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор, Ляказетт (Нкетиа, 88), Мартинелли (Смит-Роу, 78), Сака (Пепе, 85).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Джастин, 61), Амарти, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 61), Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл, Ихеаначо (Дака, 74).

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