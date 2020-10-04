"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

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"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле победил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Победу "канонирам" принесли голы Букайо Сака и Николя Пепе. В составе гостей отличился Дэвид Макголдрик.

В другом матче "Вулверхэмптон" выиграл у "Фулхэма" - 1:0.

"Арсенал" Лондон - "Шеффилд Юнайтед" Шеффилд - 2:1 (0:0)
Голы: Сака, 61 - 1:0, Пепе, 64 - 2:0, Макголдрик, 83 - 2:1

"Арсенал": Лено, Тирни, Давид Луиз, Габриэл, Бельерин, Себальос, Сака, Эль-Ненни, Виллиан, Нкетиа (Пепе, 58), Обамеянг.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Башем, Робинсон, Стивенс, Осборн (Флек, 63), Ландстрем, Берк (Макберни, 56), Берге, Иган, Макголдрик.

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Нету, 56 - 1:0

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