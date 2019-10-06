"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

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"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представитель английского клуба побывал на матче 12-го тура чемпионата России "Сочи" - "Крылья Советов" (0:2) и следил за игрой форварда, который отметился голом. 

Ранее сообщалось, что Соболевым интересуется "Манчестер Юнайтед". Также футболист входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в 12 поединках Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.

Не пропустите: "Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву. | http://soccernews.ru
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