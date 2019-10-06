"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, представитель английского клуба побывал на матче 12-го тура чемпионата России "Сочи" - "Крылья Советов" (0:2) и следил за игрой форварда, который отметился голом.
Ранее сообщалось, что Соболевым интересуется "Манчестер Юнайтед". Также футболист входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".
В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в 12 поединках Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.
Не пропустите: "Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Сельта" обыграла "Атлетик" и покинула зону вылета
-
"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ
-
"Фиорентина" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Семин прокомментировал победный матч с тульским "Арсеналом"
-
Игрок "Крыльев Советов" Соболев будет вызван в сборную России
-
Иванович прокомментировал матч с "Уралом"
-
"Фиорентина" минимально обыграла "Удинезе" (видео гола)
-
Смольников из-за травмы пропустит до трех недель
-
"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ
-
Гендиректор "Анжи" прокомментировал информацию о том, что клуб может остаться без домашнего стадиона
-
Чалов и Магнуссон - в старте ЦСКА на матч с "Ростовом"
-
"Мальорка" уверенно обыграла "Эспаньол" в матче 8-го тура Примеры (видео голов)
-
Смолов получил травму в матче "Локомотив" - "Арсенал"
-
1
Руни считает, что чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20 станет "Ливерпуль"
-
Семак рассказал о травме Мамманы
-
Азмун прокомментировал победу над "Уралом"
-
Семак остался доволен игрой "Зенита" с "Уралом"
-
Ван Бастен назвал игроков "Манчестер Юнайтед" избалованными нытиками
-
Азар подвел итоги матча 8-го тура Ла Лиги с "Гранадой"
-
Люк де Йонг рассказал об ожиданиях от матча с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
|5
|Бернли
|8
|12
|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
|11
|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
|7
|16
|Саутгемптон
|7
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3