"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо этим летом перейдет в другой клуб. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, в 24-летнем игроке заинтересован "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Соглашение француза с парижанами действует до лета этого года. В составе ПСЖ он играет с 2012 года. С клубом он пять раз выигрывал чемпионат Франции.

Также игрок Рабьо входит в сферу интересов "Атлетико".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал де Лигту улучшенное предложение. | http://soccernews.ru