"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Рабьо

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"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо этим летом перейдет в другой клуб. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, в 24-летнем игроке заинтересован "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".  

Соглашение француза с парижанами действует до лета этого года. В составе ПСЖ он играет с 2012 года. С клубом он пять раз выигрывал чемпионат Франции.

Также игрок Рабьо входит в сферу интересов "Атлетико".

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