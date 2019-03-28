"Арсенал" поборется за Алабу
Защитник "Баварии" Давид Алаба попал в сферу интересов "Арсенала".
Как сообщает Independent, "канониры" определили 26-летнего австрийца, как одну из главных летних целей. Трансферная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.
Соглашение Алабы с "Баварией" истекает в 2021 году. Ранее интерес к игроку проявляли "Барселона" и "Реал".
В этом сезоне Алаба провел 34 игры, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14