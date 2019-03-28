"Арсенал" поборется за Алабу

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"Арсенал" поборется за Алабу

Защитник "Баварии" Давид Алаба попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Independent, "канониры" определили 26-летнего австрийца, как одну из главных летних целей. Трансферная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

Соглашение Алабы с "Баварией" истекает в 2021 году. Ранее интерес к игроку проявляли "Барселона" и "Реал".

В этом сезоне Алаба провел 34 игры, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

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