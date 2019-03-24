"Арсенал" поборется за вингера "Борнмута"

Вингер "Борнмута" Дэвид Брукс попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Tribal Football, "вишни" хотят выручить с продажи 21-летнего валлийца не менее 40 миллионов евро.

Отметим, что в трансфере игрока также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне на счету Брукса шесть забитых мячей и четыре ассиста в 28 играх.

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