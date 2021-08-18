"Арсенал" почти договорился о трансфере Эдегора

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"Арсенал" почти договорился о трансфере ЭдегораФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, норвежец всегда был приоритетом "канониров" и теперь сделка должна быть завершена. Переговоры на завершающей стадии.

Эдегор вернется в "Арсенал" на постоянной основе. Вопрос о сумме трансфера будет решен в ближайшие часы. Контракт до июня 2026 года.

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