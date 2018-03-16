"Арсенал" под руководством Венгера ни разу не побеждал ЦСКА

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"Арсенал" под руководством Венгера ни разу не побеждал ЦСКА

Московский ЦСКА и лондонский "Арсенал" сыграют в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что "канониры" под руководством Арсена Венгера пока ни разу не смогли обыграть армейцев.

Ранее ЦСКА и "Арсенал" встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2006/07. Тогда на своём поле российская команда победила со счётом 1:0, а в Лондоне противостояние завершилось нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

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