"Арсенал" под руководством Венгера ни разу не побеждал ЦСКА

Московский ЦСКА и лондонский "Арсенал" сыграют в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что "канониры" под руководством Арсена Венгера пока ни разу не смогли обыграть армейцев.

Ранее ЦСКА и "Арсенал" встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2006/07. Тогда на своём поле российская команда победила со счётом 1:0, а в Лондоне противостояние завершилось нулевой ничьей. | http://soccernews.ru