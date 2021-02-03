"Арсенал" подаст апелляцию на удаление Луиза

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"Арсенал" подаст апелляцию на удаление ЛуизаЛондонский "Арсенал" будет оспаривать красную карточку, показанную защитнику Давиду Луизу в матче 22-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2), сообщает Goal.com.

Напомним, бразилец, по мнению судейской бригады, совершил фол последней надежды в своей штрафной. За это главный арбитр матча Крэйг Поусон удалил защитника и назначил пенальти в ворота "Арсенала".

"Канониры" считают, что фол Луиза на Виллиане не был умышленным, и защитник старался избежать контакта..

Читать также: Давид Луиз имеет худший показатель в АПЛ по привезенным пенальти в свои ворота | http://soccernews.ru
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