"Арсенал" подаст апелляцию на удаление Луиза

Лондонский "Арсенал" будет оспаривать красную карточку, показанную защитнику Давиду Луизу в матче 22-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2), сообщает Goal.com.

Напомним, бразилец, по мнению судейской бригады, совершил фол последней надежды в своей штрафной. За это главный арбитр матча Крэйг Поусон удалил защитника и назначил пенальти в ворота "Арсенала".