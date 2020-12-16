"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
Представляем результаты матчей 13-го тура АПЛ.
"Арсенал" - "Саутгемптон" 1:1
Голы: Уолкотт, 18 - 0:1, Обамеянг, 52 - 1:1
"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 67), Сака, Эль-Ненни, Пепе, Обамеянг, Нкетиа (Давид Луиз, 65).
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор, Уорд-Проуз, Армстронг (Редмонд, 63), Ромеу, Уолкотт (Дженепо, 63), Адамс, Ингз.
Удаление: Габриэл (62).
"Лестер" - "Эвертон" 0:2
Голы: Ришарлисон, 21 - 0:1, Холгейт, 72 - 0:2
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Фофана, Фукс, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Ундер (Перес, 62), Менди (Ихеаначо, 73), Барнс, Варди.
"Эвертон": Ольсен, Холгейт, Мина, Кин, Годфри, Дукуре, Сигурдссон, Аллан (Андре Гомеш, 41), Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
"Лидс" - "Ньюкасл" 5:2
Голы: Хендрик, 26 - 0:1, Бэмфорд, 35 - 1:1, Родриго, 61 - 2:1, Кларк, 65 - 2:2, Даллас, 77 - 3:2, Алиоски, 85 - 4:2, Харрисон, 88 - 5:2
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Харрисон, Клих (Шеклтон, 89), Алиоски, Филлипс, Рафинья, Бэмфорд (Робертс, 84), Родриго (Эрнандес, 82).
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Льюис, Фернандес, Мерфи, Хэйден, Фрэйзер (Альмирон, 75), Лонгстафф, Хендрик (Крафт, 62), Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18