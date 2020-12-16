"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"

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"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"

Представляем результаты матчей 13-го тура АПЛ.

"Арсенал" - "Саутгемптон" 1:1

Голы: Уолкотт, 18 - 0:1, Обамеянг, 52 - 1:1

"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 67), Сака, Эль-Ненни, Пепе, Обамеянг, Нкетиа (Давид Луиз, 65).

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор, Уорд-Проуз, Армстронг (Редмонд, 63), Ромеу, Уолкотт (Дженепо, 63), Адамс, Ингз.

Удаление: Габриэл (62).


"Лестер" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон, 21 - 0:1, Холгейт, 72 - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Фофана, Фукс, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Ундер (Перес, 62), Менди (Ихеаначо, 73), Барнс, Варди.

"Эвертон": Ольсен, Холгейт, Мина, Кин, Годфри, Дукуре, Сигурдссон, Аллан (Андре Гомеш, 41), Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.   


"Лидс" - "Ньюкасл" 5:2

Голы: Хендрик, 26 - 0:1, Бэмфорд, 35 - 1:1, Родриго, 61 - 2:1, Кларк, 65 - 2:2, Даллас, 77 - 3:2, Алиоски, 85 - 4:2, Харрисон, 88 - 5:2

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Харрисон, Клих (Шеклтон, 89), Алиоски, Филлипс, Рафинья, Бэмфорд (Робертс, 84), Родриго (Эрнандес, 82).

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Льюис, Фернандес, Мерфи, Хэйден, Фрэйзер (Альмирон, 75), Лонгстафф, Хендрик (Крафт, 62), Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 74).

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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