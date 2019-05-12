"Арсенал" подготовил новые контракты для Ляказетта и Обамеянга с повышением зарплаты

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгалександр ляказетт

"Арсенал" подготовил новые контракты для Ляказетта и Обамеянга с повышением зарплаты

"Арсенал" намерен сохранить в составе нападающих - француза Александра Ляказетта и габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил каждому из них новые соглашения с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Нынешний контракт Обамеянга действует до лета 2021 года, а соглашение Ляказетта истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что Ляказеттом интересуется "Барселона".

В этом сезоне 29-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 49 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 27-летнего Ляказетта 19 мячей и 13 голевых передач в 48 поединках.

Не пропустите: Азар ответил фанатам "Челси" на призывы продлить контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" переиграл "Уфу" и сместил ЦСКА с четвертого места

"Спартак" переиграл "Уфу" и сместил ЦСКА с четвертого места

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов