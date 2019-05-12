"Арсенал" подготовил новые контракты для Ляказетта и Обамеянга с повышением зарплаты

"Арсенал" намерен сохранить в составе нападающих - француза Александра Ляказетта и габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил каждому из них новые соглашения с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Нынешний контракт Обамеянга действует до лета 2021 года, а соглашение Ляказетта истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что Ляказеттом интересуется "Барселона".

В этом сезоне 29-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 49 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 27-летнего Ляказетта 19 мячей и 13 голевых передач в 48 поединках.

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