Лондонский "Арсенал" подготовил новый контракт для своего защитника Начо Монреаля, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "канониры" решили сохранить 32-летнего испанца по настоянию главного тренера команды Унаи Эмери.

Отметим, что действующий договор между клубом и футболистом истекает по окончании текущего сезона.

Монреаль выступает за "Арсенал" с января 2013 года, сыграл 227 матчей, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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