"Арсенал" подготовил предложение по Партею

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"Арсенал" подготовил предложение по Партею

Хавбек "Атлетико" Томас Партей может продолжить карьеру в "Арсенале".

По сведениям Footballghana, "канониры" собираются выплатить клаусулу 27-летнего ганца, которая составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к игроку также проявляли "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Партея три гола и один ассист в 39 играх.

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