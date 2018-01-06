"Арсенал" поднял цену на Санчеса

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"Арсенал" поднял цену на Санчеса

Лондонский "Арсенал" поднял цену на нападающего Алексиса Санчеса, в услугах которого заинтересованы "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Как сообщает Daily Mail, "канониры", которые изначально хотели заработать на продаже чилийца 28 миллионов евро, теперь требуют за него 39,5 миллионов.

Стоит отметить, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и если в январе клуб не найдёт на него покупателя, то следующим летом "пушкари" рискуют потерять его бесплатно.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Санчесу. | http://soccernews.ru

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