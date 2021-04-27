"Арсенал" подписал долгосрочное соглашение с Балогуном

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Фолэрином Балоганом.

Стороны заключили долгосрочный договор, сроки которого пресс-служба "канониров" не уточнила.

Предыдущее соглашение между игроком и клубом истекало в июне 2021 года.

19-летний Балоган - воспитанник "Арсенала", за основную команду сыграл 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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