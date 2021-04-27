"Арсенал" подписал долгосрочное соглашение с Балогуном
Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Фолэрином Балоганом.
Стороны заключили долгосрочный договор, сроки которого пресс-служба "канониров" не уточнила.
Предыдущее соглашение между игроком и клубом истекало в июне 2021 года.
19-летний Балоган - воспитанник "Арсенала", за основную команду сыграл 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Кронке не собирается продавать "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
главное
Лента новостей
-
Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"
-
Роналду пофилософствовал о формуле успеха
-
Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей
-
Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"
-
"Реал" - "Челси": чего ждать от матча создателей Суперлиги в полуфинале Лиги Чемпионов?
-
"Кристал Пэлас" выбирает между Лэмпардом и Виейра
-
Газизов объяснил своё решение судиться со "Спартаком"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется сенегальским нападающим
-
Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона
-
"Спартак" снова поиздевался над ЦСКА в твиттере
-
В шорт-лист "Тоттенхэма" попали ещё три тренера
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу
-
Газизов рассказал, сколько "Рома" была готова заплатить за Кокорина
-
"Арсенал" подписал долгосрочное соглашение с Балогуном
-
"Зенит" продлил контракты с двумя 18-летними игроками
-
Роналду выбирает между двумя клубами
-
"Бавария" согласовала с "РБ Лейпциг" сумму компенсации за Нагельсманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18