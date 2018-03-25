"Арсенал" подписал контракт с будущим главным тренером

Новым главным тренером "Арсенала" станет Томас Тухель, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, немецкий специалист уже заключил предварительное соглашение с лондонским клубом.

На посту наставника "канониров" Тухель сменит Арсена Венгера, который возглавляет команду с 1996 года.

Стоит отметить, что ради работы с "Арсеналом" Тухель отказал "Баварии".

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