"Арсенал" подписал контракт с будущим главным тренером

Теги арсенал лондонтомас тухель

"Арсенал" подписал контракт с будущим главным тренером

Новым главным тренером "Арсенала" станет Томас Тухель, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, немецкий специалист уже заключил предварительное соглашение с лондонским клубом.

На посту наставника "канониров" Тухель сменит Арсена Венгера, который возглавляет команду с 1996 года.

Стоит отметить, что ради работы с "Арсеналом" Тухель отказал "Баварии".

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