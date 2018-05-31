"Арсенал" подпишет молодого таланта ПСЖ

Хавбек ПСЖ Ясин Адли близок к переходу в "Арсенал".

17-летний игрок юношеской сборной Франции может перебраться в лондонский клуб ближайшим летом.

Источник сообщает, что талантом интересовались многие европейские гранды, но "канониры" сумели уговорить футболиста, гарантировав ему определенный объем игрового времени.

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