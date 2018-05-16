"Арсенал" подпишет опытного грека



Греческий защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос близок к переходу в "Арсенал", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро, так как его контракт с немецким клубом истекает летом 2019 года.

В этом сезоне 29-летний Папастатопулос провел за "Боруссию" 43 матча и забил 3 гола.

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