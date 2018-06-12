"Арсенал" подпишет уругвайского хавбека за 30 миллионов евро



Уругвайский полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра близок к переходу в "Арсенал", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 30 миллионов евро. В данный момент "канониры" согласовывают с хавбеком условия личного контракта.

Стоит отметить, что в борьбе за 22-летнего Торрейру "Арсенал" опередил "Наполи".

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