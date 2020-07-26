"Арсенал" показал худший результат клуба за 25 лет

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"Арсенал" показал худший результат клуба за 25 лет

"Арсенал" занял 8 место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона-2019/20.

Таким образом, для "какнониров" этот показатель стал худшим с кампании 1994/95 года. Тогда лондонцы заняли 12 место.

Во времена руководства Арсена Венгера (1996-2018) "Арсенал" не опускался ниже шестого места.

На данный момент главным тренером клуба является Микель Артета.

1 августа "Арсенал" сыграет с "Челси" в финале Кубка Англии.

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