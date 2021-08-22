"Арсенал" показал худший результат в истории

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"Арсенал" показал худший результат в истории

Лондонский "Арсенал" впервые в своей истории стартовал в чемпионате Англии с двух поражений и без забитых мячей.

"Канониры" в 1-м туре Премьер-лиги проиграли "Брентфорду" со счетом 0:2, а во 2-м - потерпели поражение от "Челси" (0:2).

Таким образом, после 2-х туров "Арсенал" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 3-м туре лондонский клуб на выезде сыграет с "Манчестер Сити". Матч состоится 28 августа.

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