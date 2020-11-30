"Арсенал" показал худший старт в АПЛ за 39 лет

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"Арсенал" показал худший старт в АПЛ за 39 лет

Лондонский "Арсенал" набрал только 13 очков в 10 первых турах английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, это худший старт "канониров" в чемпионате за последние 39 лет.

В сезоне 1981/82 команда заработала ещё меньше баллов в 10 турах - всего 12.

В текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

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