"Арсенал" показал худший старт в АПЛ за 39 лет

Лондонский "Арсенал" набрал только 13 очков в 10 первых турах английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, это худший старт "канониров" в чемпионате за последние 39 лет.

В сезоне 1981/82 команда заработала ещё меньше баллов в 10 турах - всего 12.

В текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

Не пропустите: "Арсенал" на своем поле уступил "Вулверхэмптону" в АПЛ. | http://soccernews.ru