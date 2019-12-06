"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию за 42 года

Вчера, 5 декабря, "Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.

"Канониры" проиграли 9 матчей во всех турнирах (6 ничьих, 3 поражения). Для "Арсенала" это худший результат за 42 года. В последний раз подобный показатель был в сезоне-1976/77. Тогда тренером клуба был Терри Нил.

Напомним, 29 ноября наставник "Арсенала" Унаи Эмери был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности стал его помощник Фредерик Юнгберг.

С 19 баллами "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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