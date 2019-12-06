"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию за 42 года

Теги арсенал лондонбрайтон & хоув альбион

"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию за 42 годаВчера, 5 декабря, "Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.

"Канониры" проиграли 9 матчей во всех турнирах (6 ничьих, 3 поражения). Для "Арсенала" это худший результат за 42 года. В последний раз подобный показатель был в сезоне-1976/77. Тогда тренером клуба был Терри Нил.

Напомним, 29 ноября наставник "Арсенала" Унаи Эмери был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности стал его помощник Фредерик Юнгберг.

С 19 баллами "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 15 43
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Бернли Бернли 15 18
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
14 Борнмут Борнмут 15 16
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
16 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 15 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов