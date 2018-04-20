"Арсенал" показал изменения во внешности Венгера за годы работы в клубе

Теги арсенал лондонарсен венгер

"Арсенал" показал изменения во внешности Венгера за годы работы в клубе

"Арсенал" опубликовал ролик в котором показал, как менялся внешне главный тренер команды Арсен Венгер.

Напомним, что француз решил покинуть клуб по окончании сезона. 

Видео: Изменения в облике Венгера за годы в "Арсенале".

68-летний Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году и за это время завоевал с клубом 17 трофеев.

Не пропустите: Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом. | http://soccernews.ru

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Троглодит

Невозможно смотреть, слишком быстро меняются картинки.

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