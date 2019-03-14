"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад

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"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад

В этот день 10 лет назад российский нападающий Андрей Аршавин забил свой первый гол за "Арсенал".

Это произошло 10 марта 2009 года в матче чемпионата Англии "Блэкберна" (4:0).

"В тот день в 2009 году наш маленький россиянин впервые отличился за "Арсенал", – гласит запись в твиттере лондонского клуба.

37-летний Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009 году за 16,5 миллионов евро. Всего за английский клуб он сыграл 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач. 

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