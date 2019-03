"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад

В этот день 10 лет назад российский нападающий Андрей Аршавин забил свой первый гол за "Арсенал".

Это произошло 10 марта 2009 года в матче чемпионата Англии "Блэкберна" (4:0).

"В тот день в 2009 году наш маленький россиянин впервые отличился за "Арсенал", – гласит запись в твиттере лондонского клуба.

Andrey Arshavin



#OnThisDay in 2009, our little Russian scored his very first goal in Arsenal colours... pic.twitter.com/jT7W3kxvxo