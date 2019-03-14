"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад
В этот день 10 лет назад российский нападающий Андрей Аршавин забил свой первый гол за "Арсенал".
Это произошло 10 марта 2009 года в матче чемпионата Англии "Блэкберна" (4:0).
"В тот день в 2009 году наш маленький россиянин впервые отличился за "Арсенал", – гласит запись в твиттере лондонского клуба.
Andrey Arshavin— Arsenal FC (@Arsenal) 14 марта 2019 г.
#OnThisDay in 2009, our little Russian scored his very first goal in Arsenal colours... pic.twitter.com/jT7W3kxvxo
37-летний Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009 году за 16,5 миллионов евро. Всего за английский клуб он сыграл 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14