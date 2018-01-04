"Арсенал" покупает греческого защитника

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"Арсенал" покупает греческого защитника

Защитник "ПАС Яннины" Константинос Мавропанос в ближайшее время станет игроком "Арсенала", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в борьбе за 20-летнего грека "канониры" опередили "Олимпиакос" и другие клубы АПЛ.

Трансфер Мавропаноса обойдётся "Арсеналу" в 2,1 миллиона евро. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

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