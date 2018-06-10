"Арсенал" помешал "Наполи" подписать талантливого хавбека

Переход уругвайского полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры в "Наполи" сорвался, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб был готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро и согласовал с ним условия личного контракта. Но после этого агент хавбека заявил об интересе "Арсенала" к своему клиенту и потребовал от неаполитанцев увеличить зарплату Торрейры до трех миллионов евро.

"Наполи" оказался не готов платить такую сумму 22-летнему игроку и отказался от его трансфера.

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