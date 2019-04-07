"Арсенал" понес потери перед матчем с "Эвертоном"
"Арсенал" перед игрой с "Эвертоном" из-за травм потерял двух футболистов.
Сообщается, что матч пропустят защитник Лоран Косиельни и хавбек Гранит Джака. Напомним, что в лазарете клуба также находятся Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг.
В этом сезоне 33-летний Косиельни провел 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
На счету 26-летнего Джаки четыре гола и три результативные передачи в 32 играх.
Поединок между "Эвертоном" и "Арсеналом" начнется в 16:05 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Уотфорд
|32
|46
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|33
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14