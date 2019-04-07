"Арсенал" понес потери перед матчем с "Эвертоном"

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"Арсенал" понес потери перед матчем с "Эвертоном"

"Арсенал" перед игрой с "Эвертоном" из-за травм потерял двух футболистов.

Сообщается, что матч пропустят защитник Лоран Косиельни и хавбек Гранит Джака. Напомним, что в лазарете клуба также находятся Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг.

В этом сезоне 33-летний Косиельни провел 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

На счету 26-летнего Джаки четыре гола и три результативные передачи в 32 играх.

Поединок между "Эвертоном" и "Арсеналом" начнется в 16:05 по московскому времени.

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