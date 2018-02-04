"Арсенал" попробует купить Махреза летом

"Арсенал" по-прежнему интересуется алжирским полузащитником "Лестера" Риядом Махрезом, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также 26-летним хавбеком интересуется "Манчестер Сити".

Напомним, что Махрез в последнюю неделю отказывается тренироваться с "Лестером", так как в январе его переход в стан "горожан" был заблокирован.

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