"Арсенал" попытается перехватить Коутиньо
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации Le10Sport, "канониры" уже контактировали с агентом футболиста, от выкупа которого отказалась "Бавария".
Напомним, что звёздный бразилец выступает за мюнхенский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".
В составе "ротен" 27-летний Коутиньо забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.
Интерес к хавбеку помимо "Арсенала" проявляет "Челси".
Не пропустите: Коутиньо определился с местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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