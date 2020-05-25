"Арсенал" попытается перехватить Коутиньо

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации Le10Sport, "канониры" уже контактировали с агентом футболиста, от выкупа которого отказалась "Бавария".

Напомним, что звёздный бразилец выступает за мюнхенский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".

В составе "ротен" 27-летний Коутиньо забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.

Интерес к хавбеку помимо "Арсенала" проявляет "Челси".

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