"Арсенал" попытается переманить ван де Бека

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"Арсенал" попытается переманить ван де Бека

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Как сообщает Express, "канониры" уже начали обсуждать потенциальный трансфер 24-летнего футболиста.

Голландский полузащитник был недоволен количеством игровой практики в минувшем сезоне, поэтому может рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

В прошедшей кампании ван де Бек сыграл за "МЮ" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона". | http://soccernews.ru
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