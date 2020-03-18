"Арсенал" попытается заполучить Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Daily Mail, активный интерес к французскому футболисту проявляет "Арсенал", который летом намерен поработать над укреплением обороны. Ранее на Умтити также претендовал "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен продать Умтити в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Умтити принял участие в 16 играх, но результативными действиями не отличился.

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