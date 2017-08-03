"Арсенал" попытался перехватить трансферную цель "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" сделал попытку приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, который является одной из главных трансферных целей каталонской "Барселоны".

Как информирует Mundo Deportivo, "канониры" были готовы подписать 20-летнего футболиста, однако "шершни" отказались расставаться со своим ведущим игроком, который ранее был оценен клубом в 90 миллионов евро.

Напомним, Лемар может перейти в "Арсенал" за 56 миллионов евро. | soccernews.ru