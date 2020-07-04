"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ

Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Динамо" в матче 26-го тура РПЛ.

В составе туляков победный гол забил форвард Евгений Луценко.

"Динамо" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 17.

"Динамо": Шунин, Рыков, Нойштедтер (Панченко, 66), Морозов (Соснин, 46), Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаузинью (Рауш, 61), Игбун, Комличенко, Филипп.

"Арсенал" (Тула): Шамов, Комбаров, Денисов (Довбня, 46), Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Пантелеев, 73), Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 83), Луценко (Минаев, 73), Лесовой (Ковалев, 85).

"Арсенал" занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 31 балл, "Динамо" с 32 очками расположился на 8 позиции.

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