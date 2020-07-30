"Арсенал" поспорит за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги астон вилламанчестер юнайтедарсенал лондонджек грилиштрансферы

"Арсенал" поспорит за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

На капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша появился ещё один претендент, утверждает Sky Sports.

По информации источника, 24-летний англичанин интересен не только "Манчестер Юнайтед", но и лондонскому "Арсеналу".

Сообщается, что бирмингемский клуб не отпустит полузащитника менее чем за 88 миллионов евро.

В минувшем сезоне Грилиш сыграл 41 матч, забил 10 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с "Астон Виллой" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Виллиан согласился перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов