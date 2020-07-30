"Арсенал" поспорит за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

На капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша появился ещё один претендент, утверждает Sky Sports.

По информации источника, 24-летний англичанин интересен не только "Манчестер Юнайтед", но и лондонскому "Арсеналу".

Сообщается, что бирмингемский клуб не отпустит полузащитника менее чем за 88 миллионов евро.

В минувшем сезоне Грилиш сыграл 41 матч, забил 10 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с "Астон Виллой" рассчитан до 2023 года.

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