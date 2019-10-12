"Арсенал" поставил Эмери условие для сохранения тренерского поста

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери может быть уволен по окончании сезона.

Как сообщает The Times, руководство "канониров" оставит тренера, если только клуб попадет в групповую стадию Лиги Чемпионов на следующий сезон.

Последний раз "Арсенал" выступал в ЛЧ в сезоне 2016/17. Напомним, что для достижения цели "канонирам" необходимо занять место в топ-4 АПЛ или выиграть Лигу Европы.

После 8 туров "Арсенал" идет в АПЛ на третьем месте. В Лиге Европы клуб возглавляет группу, где их соперниками являются "Айнтрахт", "Стандард" и "Витория Гимарайнш".

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