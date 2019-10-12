"Арсенал" поставил Эмери условие для сохранения тренерского поста

Теги арсенал лондонунаи эмери

"Арсенал" поставил Эмери условие для сохранения тренерского поста

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери может быть уволен по окончании сезона.

Как сообщает The Times, руководство "канониров" оставит тренера, если только клуб попадет в групповую стадию Лиги Чемпионов на следующий сезон.

Последний раз "Арсенал" выступал в ЛЧ в сезоне 2016/17. Напомним, что для достижения цели "канонирам" необходимо занять место в топ-4 АПЛ или выиграть Лигу Европы.

После 8 туров "Арсенал" идет в АПЛ на третьем месте. В Лиге Европы клуб возглавляет группу, где их соперниками являются "Айнтрахт", "Стандард" и "Витория Гимарайнш".

Читайте также: Эмери рассказал, что нужно сделать Озилу для возвращения в заявку на матчи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско завтра прибудет в Москву

Тедеско завтра прибудет в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов